‘Banal’ na supsop dila?

Humupa na mga tropapips ang nakaka-iskandalong viral video ng Tibetan spiritual leader na Dalai Lama na nagpasupsop ng kaniyang dila sa isang batang lalaki, na naungkat ulit dahil sa may nagtanggol sa kaniyang ginawa.

Pero bago maduwal tungkol sa spiritual supsop dila, aba’y dapat protektahan lalo at ingatan ng mga Taiwanese ang mga OFW natin na nagtatrabaho doon. Mantakin mo, pati mga OFW eh idinadamay ng embahador ng China sa Pilipinas na si Huang Xilian sa away nila sa Taiwan.

Dapat lang na i-boo! si Huang sa sinabi niya na dapat daw na tutulan ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan [ayaw kasing magpasakop sa China] kung nagmamalasakit daw ang pamahalaan natin sa 150,000 OFWs doon.

Dahil pinutakti ng puna ang naturang pahayag ni boo!!! Huang, palusot ng embahada ng China, mali raw ang pagkakaintindi sa mga sinabi ng embahador nila. Madali lang naman mabisto kapag nagsasabi ng totoo ang isang opisyal, siya ang unang magtutuwid kung may mali at hindi ang tanggapan niya na parang may spokesman.

Pero siguro naman eh nabalitaan ng mga Taiwanese ang tila pagbabanta ni boo!!! Huang sa mga OFW natin. Kaya marapat sigurong magbigay sila ng extra-care sa mga kababayan natin doon. Dahil kumbaga sa away ng mga bata, mababasa naman siguro nila kung sino ang hindi “bati” ng mga Pinoy at Taiwanese.

At kung gusto naman ng mga opisyal natin dito sa Pilipinas na asarin, abay i-Boo si Huang, bakit hindi nila imbitahan dito ang presidente ng Taiwan at ipasyal nila sa China town sa Binondo?

Buweno, ilang linggo na rin naman mga tropapips ang nakalilipas nang maging viral ang video ng Dalai Lama na nag-utos sa ibang batang lalaki sa India na supsupin ang dila niya sa harap ng madlang pipol.

Umani ng napakaraming puna ang naturang video at pinutakte ng kung anu-anong hindi nakatutuwang tawag ang Dalai Lama dahil sa kaniyang ginawa sa bata, na nais lang makayakap sa kaniya para magbigay ng paggalang dahil nga spiritual leader siya.

Pagkatapos umani ng sangkaterbang puna, naglabas ng pahayag ang kampo ng Dalai Lama para sabihin na gawain daw ng “kabanal-banalan” ang magbiro sa “innocent and playful way.” At maingat din sila sa salitang ginamit sa pahayag. Sa halip na “sorry,” aba’y “regrets” ang sinabi nila tungkol sa insidente.

At nakakalimutan na nga ang naturang insidente, bigla namang may lumabas na ulat tungkol sa pagdepensa ng tagasunod ng Delai Lama sa supsop dila video. Malisyoso raw ang nag-iisip ng masama sa naturang supsop dila na utak-Westeners daw.

Sa kultura daw kasi ng Tibetan, itinuturing na paggalang o pagsuporta daw ang paglalabas ng dila ng isa’t isa. Kaya raw hindi big deal ang biro ng 87-anyos na Delai Lama na ipasupsop nito ang dila niya sa bata. Bakit di na lang gawing “Dila Lama” kung normal pala sa kanila ang mang-dila. Malamang relate si Estong Reyes diyan.

Malamang kapag nabasa ng mga mahilig sa “hokage” moves ang ganoong paliwanag sa kultura, baka maraming umanib sa kanila para makipag-espadahan ng dila gaya nang ginagawa ng mga “JAV” models. Aba’y magiging panis doon ang istayl ni Bossing Vic Sotto sa pelikula na halik sa cheek sabay harap para makasagi sa labi. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”