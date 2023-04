Ate ni Kim himalang gumaling

Nakahinga at nakaka-smile na si Kim Chiu. Inamin niyang ilang araw talaga siyang hindi nakakatulog at sa recent Instagram story niya, masaya niyang ibinalita na okey na ang kanyang Ate Lakam.

Milagro nga raw ayon sa mga doktor na gumaling na ang ate ni Kim. Buong hapon daw na nagdasal ang ‘It’s Showtime’ host kay Padre Pio.

Ayon kay Kim, “Praise the Lord, finally had the best sleep after a week of sleepless nights. Yesterday spent the entire afternoon at Padre Pio church, after went back to hospital then I was shocked my ate called me and ask what happened? Truly faith is the most powerful weapon we all have. Thank you Lord. My ate is slowly recovering day by day.”

Marami talagang milagrong nagaganap at malaking tulong din ang ating pagdarasal! (Rose Garcia)