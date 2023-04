Alex Eala pipilitin makalusot sa pambato ng Germany

MAKAKATAPAT ni 2022 US Open Junior singles champion Alexandra “Alex” Eala ang isang mas may karanasang kalaban na German sa una nitong pagsabak sa 2023 Madrid Open sa Spain.

Ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar ay babanggain si world no. 71 Tatjana Maria sa opening round ng Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event kung saan sasabak din ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro ng tennis sa buong mundo.

Si Eala, na nasungkit ang 2022 US Open girls singles crown, ay nakakuha ng wildcard berth sa main draw na kinabibilangan din nina top seed Iga Swiatek ng Poland, no. 1 player ng Great Britain na si Emma Raducano at Australian Open champion ngayong taon na si Aryna Sabalenka.

Hindi ito ang unang pagkakataon na makakalaban ni Eala ang 35-anyos na si Maria, na may hawak na tatlong titulo sa WTA singles.

Nagkasagupaan na sina Eala at Maria noong Enero sa Hua Hin Thailand Open, kung saan yumuko ang Pinoy bet sa sixth-seeded German, 6-2, 6-2, sa unang round. Sa huli ay nagtapos si Maria sa quarterfinals.

Hindi matagumpay si Eala sa kanyang pag-bid sa titulo sa taong ito, habang ipinagmamalaki naman ni Maria ang paghahari sa Copa Colanitas sa Bogota, Colombia sa unang bahagi ng buwang ito. (Lito Oredo)