72 oras na tigil-putukan ikinasa sa Sudan

Nagkasundo ang dalawang magkalabang kampo sa Sudan na magpatupad ng 72-oras na tigil-putukan o ceasefire na opisyal na sinimulan kahapon.

Kasunod ito ng pagkasawi ng halos 500 katao, pagkasugat ng mahigit sa 3,700 na iba pa at patuloy na paglikas ng libo-libong Sudanese at mga dayuhan sa loob lang ng 10-araw na bakbakan ng mga supporter ng military ruler na si Gen. Abdel Fattah al-Burhan ng Sudanese Armed Forces (SAF) at dati nitong deputy na si Gen. Mohamed Hamdan Dagalo, pinuno ng Rapid Support Forces (RSF).

Dahil ito sa pag-aagawan sa kapangyarihan na pamunuan ang bansa.

Sinabi ni US secretary of state Antony Blinken na tumagal ng mahigit sa 48-oras ang negosasyon sa pagitan ng dalawang heneral bago sila nagkasundo na walang aatake mula sa kanilang puwersa sa loob ng tatlong araw.