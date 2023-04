7.1 magnitude na lindol tumama sa Indonesia

Ginimbal ng 7.1 magnitude na lindol ang mga residente sa kanlurang bahagi ng Sumatra, Indonesia dahilan para mag-alsa balutan ang mga ito para lumikas sa ligtas na mga lugar.

Ayon sa United States Geological Survey, nasa kahimbingan ng tulog ang mga residente nang maramdaman ang malakas na pagyanig sa Mentawal Islands mula sa lalim na 15.5 kilome­tro ganap na alas-tres nang madaling-araw kahapon.

Wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa insidente.

“The quake was so strong that we struggled to stand up and walk outside. We were struggling to get out of the house, we had to hold on to the walls,” ayon naman sa 34-anyos na si Patriz Sanene, ng Siberut, ang pinakamalaking isla sa Mentawai.

Ito na aniya ang pinakamalakas na lindol na kanilang naranasan at ipinagpasalamat nila na walang nangyaring tsunami dahil sa malakas na pagyanig.

Kasunod ito ng inisyung tsunami warning ng pamahalaan na tumagal ng dalawang oras matapos ang mala­kas na lindol.