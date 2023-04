Xian magte-taping na uli with Jennylyn

Excited na si Xian Lim na mag-taping uli para sa ‘Love. Die. Repeat.’ na tambalan nila ni Jennylyn Mercado.

Ang nasabing series ang una sanang show ni Xian bilang Kapuso at nakapagsimula na nga silang mag-taping, pero dahil sa pagbubuntis ni Jennylyn Mercado ay natigil ‘yon at napunta muna sa ibang shows ang boyfriend ni Kim Chiu.

Pero ngayon nga ay kinakasa na ang balik-taping nina Xian at Jennylyn para sa nasabing series.

Ayon sa isang malapit kay Xian, kinuha na raw ng production ng ‘Love. Die. Repeat.’ ang available date ng aktor at sa last week of May na ang taping nila uli.

“Yes, excited na si Xian na mag-taping uli with Jennylyn. Dapat kasi ang ‘Love. Die. Repeat.’ ang first show niya as a Kapuso, pero nabuntis si Jennylyn kaya natigil nga sila.

“So ngayon nga, mag-start na uli silang mag-taping. Last week of May na raw. Baka hanggang July ang taping dahil marami na rin silang mga eksenang nakunan noon,” sey ng aming kausap.

Excited na rin ang fans sa series na ito nina Xian at Jennylyn.

At dahil hindi naman sila lock-in taping ay may iba rin daw mga gagawin si Xian.

Samantala, bukas (Wednesday) na ang showing ng ‘Sa Muli’ movie ni Xian kung saan ay kapareha naman niya si Ryza Cenon.

Sabi ni Xian nang makausap namin siya sa presscon ng nasabing pelikula, “Sobrang happy kami ni Ryza na finally maipapalabas na rin ang ‘Sa Muli’ dahil nag-start kami bago pa ‘yung unang lockdown (dahil sa COVID-19 pandemic).”

Nabanggit din ni Xian na masaya siya dahil marami sa KimXi fans nila ni Kim ang nangakong susuportahan ang pelikula nila ni Ryza.

Ang ‘Sa Muli’ ay sa direksiyon ni Fifth Solomon at produced ng Viva Films. (Jun Lalin)