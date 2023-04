Viral: Aso walang arte mag-toothbrush

Ngayon, hindi na lang tao ang dapat ingatan ang mga ngipin kundi pati mga doggy na rin.

‘Yan ang kwelang video na shinare sa TikTok ng fur parent na si Budangski (@budang_skii) sa kanyang account kung saan ipinakita niya ang tila ‘toothbrush routine’ ng kanyang pet.

Sey niya sa video, “After lunch, alam niya na, toothbrush at hilamos na bago pumasok sa kwarto at matulog. May tutorial daw po xa paano toothbrush.”

Mapapanood ang super cute at chubby niyang doggy na papunta sa kanilang cr. Pagkaraan ay tumuntong ito sa maliit na bangko na tila alam na alam na talaga ang kanyang ginagawa. Sunod, ay makikita na ang marahang pagsisipilyo rito ng kanyang amo.

Sobrang behave rin ito kaya naman naging mabilis lang ang kanyang pagtotoothbrush.

Ibinida pa ng uploader na bawat sulok ng bibig nito ay kanyang nadaanan. Aniya, “Hahaha, kumpleto area po yn, left and right side, ngala ngala dila at front teeth hihi.”

Tumanggap ito ng samu’t saring komento:

Para kay @rexmazon406, “Pakiramdam ko ako ung tinu’toothbrush, napapanganga ko.”

“Akala ko biik ung pumasok c.r hahaha,” kwelang hirit ni @user8084156915798.

“Buti pa siya nagtoothbrush. ako kasi limot ko magtoothbrush,” biro naman ni @nikcoyales05.

Dagdag pa rito, nilinaw din ng fur parent na pang-aso ang uri ng toothpaste na kanyang ginamit kaya naman makakasiguro na safe ito. (Moises Caleon)