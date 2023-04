UE netter minura ng Ateneo supporter

NAG-VIRAL ang isang video sa kasalukuyang ginaganap na lawn tennis competition sa Season 85 ng University Athletic Assocaiton of the Philippines (UAAP) matapos na isang player ng University of the East ay makitang dinuduro, minura at itinutulak ng mga supporter ng kalaban nitong Ateneo De Manila University.

Makikita sa viral video na unang bumaba ang grupo ng mga kalakaihan bago naganap ang pagsasagutan malapit sa mismong playing court kung saan dinuro ng isang naka-asul na lalaki ang nakauniporme na player na may tatak na UE bago ito itinulak ng isa pa na nakasuot ng dark na shirt.

Matapos ito ay nag-post ang University of the East Tennis Team ng mahabang pagkritisa sa social media ukol sa naging kaganapan sa player nito at sa crowd ng Ateneo patungkol sa tinukoy nitong ‘cursing’ at physical abuse.

“Sa nambastos at nanulak po sa UE Tennis player, nananawagan po kami sa UAAP na bigyang aksyon itong pangyayaring insidente na nangyarian ngayong araw April 22, 2023,” ayon sa post. .

“Nag che-cheer lamang po kami sa aming teammate na (UE) pero biglang may nanugod at nanulak sa crowd ng aming kalaban na (ADMU) at kami’y minura pa nito. Sinabihan kami ng walang modo at walang pinag-aralan. makikita po sa video na naka indicate sa baba kung pano po kami trinato ng mga taong ito,” ayon pa sa post. .

“Nag che-cheer lang po kami katulad niyo pero bigla nalang po kayong nanugod at kung ano ano ang sinabi samin na kesyo wala kaming pinag-aralan at walang mga modo. Sinabihan niyo pa kami ng “Tanginamo” “Mga walang pinag aralan!” at dinuro duro nyo pa ang isa naming teammate tyaka pinagtulungan at tinulak,” sabi sa post.

“Hindi po namin intensyon ang ganitong gulo kaya’t sana walang pisikalan at kung ano anong masasakit na salita ang ibinato niyo sa amin! Bubuhusan nyo pa po kami ng tubig? Para ho saan? Nagcheer lang kami katulad nyo.”

“After game magsasalita pa kayo ng umuwi na kayo talo na kayo, sino walang pinag-aralan sa asal na ganyan. nagchecheer lang kami katulad nyo. Onti lang kami sa side ng ue at onti lang nanonood samin, ano hong karapatan nyong gantuhin kami?,” ayon pa sa post.

“Dahil sa nangyaring insidenteng ito na-distract ang aming team na (UE) nang dahil sa ginawa niyong pang aabuso sa amin, kaya nanawagan kami sa UAAP na bigyang aksyon ang mga ganitong pangyayari upang hindi na po ito maulit at hindi lamang sa larangan ng Tennis kundi sa lahat ng sports. Maraming salamat po!,” ayon pa sa post. (Lito Oredo)