UAAP player nanenok iPad

NANAKAEAN habang sakay ng barko ang isang UAAP player na kabilang sa mga atletang kalahok sa isasagawang SEA Games sa Cambodia sa Mayo.

Nangyari ang insidente mag-a-alas-dos ng madaling-araw habang padaong na ang barkong sinasakyan ni Abegail Manzano, 22, sa Batangas Port, ayon sa ulat sa Teleradyo.

Nakita sa CCTV na tinabihan ng matandang babae sa upuan ang natutulog na biktima.

Lumapit muli ang matandang babae nang lumipat ng pwesto si Manzano at umidlip muli.

Nakatalukbong ng tela sa ulo ang matandang babae at ginigising si Manzano subalit nang walang reaksyon mula rito ay dito na kinuha ng suspek ang iPad ng biktima na nasa bag.

Agad lumabas ng accommodation area ng barko ang matandang babae.

Nalaman na lamang ni Manzano na nawawala na ang kanyang iPad nang magising na siya.

Mahalaga raw kay Manzano ang kanyang iPad dahil ginagamit niya ito sa kanyang pag-aaral.

Nagmamadali siyang umuwi sa UP Diliman dahil may exam siya ngayong araw, Abril 24. matapos dumalo sa pagbubukas ng provincial meet ng Occidental Mindoro sa bayan ng Sablayan. (IS)