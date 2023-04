Triple Giga, Red & Gold wagi sa Asia Tour 3X3

NAGPASIKLAB ang TNT Triple Giga at VN Red & Gold, (Vietnam) matapos sikwating ang korona sa men’s at women’s division ng inaugural Asia Tour 3×3 na ginanap sa SM Mall of Asia Music Hall

May dalawang araw ang nakalipas, matapos angkinin ang kampeonato sa PBA Governors Cup noong Biyernes, ang TNT Triple Giga naman ang naging unang kampeon sa two-day event matapos isalpak ni import Raoul Odou ang buzzer-beating putback para itarak ang 19-18 panalo kontra Vietnam.

Pinasan ni Odou ang opensa ng koponan dahil hindi naglaro sa final six minutes ng laban ang knilang star player na si Samboy de Leon na nagkaroon ng injury.

Sinalto ng TNT ang pakay ng Vietnam na ma-sweep ang tournament matapos angkinin ng VN Red & Gold ang korona sa nilistang, 21-16, come-from-behind win laban sa Sniper Thailand nitong Sabado.

Tumikada si Truong ng 12 points.

Tumipa din si Ping Exciminiano ng 10 marka para mahirang na MVP, nasilo ng TNT ang $10,000 top prize. (Elech Dawa)