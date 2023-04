Top leader ng NPA tigok sa engkuwentro

Patay ang lider ng New People’s Army (NPA) sa Western at Central Visayas matapos makipag­bakbakan ang grupo nito sa tropa ng mga sundalo sa Binaligan, Negros Occidental.

Kinilala ito na si Rogelio Posadas, alyas ‘Putin’, top leader ng Komiteng Rehiyon-Negros, Cebu, Bohol, Siquijor (KR-NCBS).

Sa ulat ng Philippine Army, napatay si Posadas noong Huwebes, Abril 20 sa engkuwentro kontra mga miyembro ng 94th at 62nd Infantry Battalion sa Sitio Cabite, Barangay Santol sa nasabing bayan.

Kilalang kilabot na lider ng NPA si Posadas kung saan pinanguna­han nito ang pag-atake at pagbomba sa Take­naka Itochu Joint Ventures and Hanjin Corporation sa Bacolod-Silay International Airport noong 2006; pagsunog sa Central Lopez and Victorias Milling Company transloading sa Toboso, Negros Occidental noong 2008 at 2010; pag-ambush sa mga sibilyan noong 2009 at pagsabotahe sa Victorias Milling Company pump station noong 2010.

Positibong kinilala ang bangkay ni Posadas ng informant at dating rebelde na sumuko sa 94 IB.

Samantala, nanawagan si 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison sa mga natitirang rebelde na sumuko na bago mahuli pa ang lahat. Pinasalamatan din ng 3rd ID ang mga mamamayan sa suporta at koo­perasyon para mapigilan ang mga rebelde sa kanilang pangingikil sa komunidad. (Edwin Balasa)