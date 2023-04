Red tide alert nakataas sa 4 na lugar

Ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang pagkain ng lamang dagat mula sa mga baybayin ng Bohol, Samar, Zamboaga del Sur at Surigao del Sur matapos magpositibo ang mga ito sa red tide o paralytic shellfish poison.

Sakop ng red tide warning ang Dauis at Tagbilaran City sa Bohol; San Pedro Bay sa Samar; Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur.

Ayon sa BFAR, hindi maaaring kainin ang lahat ng uri ng shellfish dito, kabilang ang alamang. Samantala, puwedeng hulihin at kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimasag pero kailangang sariwa, hinugasan at nilutong mabuti.

Pinapayuhan ng BFAR ang mga pamahalaang lokal dito na mahigpit na ipatupad ang red tide warning. (Tina Mendoza)