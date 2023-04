Pag-asa para sa mga mahihirap na pasyenteng may kanser

Laganap na ang sakit na kanser sa ating bansa. Marahil ay kung hindi mo man kamag-anak o kaibigan, may kakilala kang lumalaban ngayon sa malubhang sakit na ito.

Noong 2020 na kasagsagan ng pandemya, mahigit 150,000 na bagong kaso ng kanser ang naitala ng Philippine Statistics Authority (PSA) at 90,000 ang nai-report na nabawian ng buhay dahil dito.

Sa unang anim na buwan ng 2021, mahigit 27,000 na Pilipino ang namatay sa sakit na kanser, ayon pa rin sa PSA. Sa panahong ito, ang kanser ang pangatlo sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino, kasunod lamang ng sakit sa puso at stroke.

Napag-alaman ng isang pag-aaral na ginawa ng Institute of Human Genetics sa University of the Philippines (UP) Manila na 189 sa bawat 100,000 Pilipino ang may kanser. Apat na Pilipino ang namamatay sa kanser bawat oras o 96 bawat araw.

Kaya naman sa mga panukalang batas na naihain ng inyong Kuya Pulong sa Kongreso, dalawa rito ay may layuning matulungan ang mga Pilipinong may kanser. Isa ang House Bill 3406 namin ni Benguet Cong. Eric Yap para sa pagpapatayo ng National Cancer Center. Ito ay para magkaroon ng isang ospital na nakatuon ang pansin sa pagpapagamot, pagpapagaling at pangangalaga sa mga may sakit na kanser. Kasama na sa pagpapatayo ng Cancer Center ang pagsulong ng research kung paano maiiwasan ang sakit na kanser at mga makabagong paraan para maipagamot ito.

Isang magandang balita tungkol dito ay naaprubahan na ng board ng National Economic and Development Authority (NEDA) ang pagpapatayo ng Cancer Center sa Philippine General Hospital (PGH) sa Maynila. Ang badyet para sa pagpapatayo nito ay P6 billion at magkakaroon ng 150 beds para sa charity cases at 150 para sa mga nagbabayad na pasyente.

Pero kahit na magkakaroon na tayo ng Cancer Center, isa pang kailangang bigyang pansin ay ang malaking gastos para sa pagpapagamot ng iba’t ibang uri ng kanser. Alam naman natin na ang pagpapagamot ay napakasakit sa bulsa at pahirap sa pamilya, lalo na kung kulang na nga ang pang-araw araw na panggastos.

Sa chemotherapy pa lamang ng mga cancer patients, P20,000 hanggang P120,000 ang gagastusin kada session. Hindi pa kasama ang radiation therapy, immunotherapy, at iba pang mga gamot at treatment. Oo nga’t may tulong na makukuha mula sa Philhealth, pero ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa isang pahayagan, kung sa pampublikong ospital magpapagamot para makamura, 15 porsyento pa rin ng gastos ang babayaran ng pasyente.

Kapag naman sa pribadong ospital ka na-confine, 41 percent ng gastos ang sagot ng pasyente. Kahit may maayos na kita ang pamilya ng maysakit, siguradong mamumulubi pa rin sila sa laki ng gastos sa pagpapagamot. Paano pa kaya ang mga galing sa mahihirap na pamilya?

May naitayo ng Cancer Assistance Fund sa ilalim ng batas na Republic Act 11215 pero kulang na kulang ito para sa pagpapagamot ng mga maralitang cancer patients. Sa national budget ng gobyerno ngayong taon, P1.56 billion lang ang nailaan para sa anti-cancer program, kasama na rito ang P500 million para sa Cancer Assistance Fund.

May panukala ang inyong Kuya Pulong kasama sina Cong. Yap at ACT-CIS Partylist Cong. Edvic Yap para masolusyunan ang malaking kakulangang ito. Nakapaloob sa nai-file namin na House Bill 7687 ang pagtatag ng isang Cancer Medicine and Treatment Assistance Fund para sa mga mahihirap na pasyente. Ito ay may paunang pondo na P10 billion.

Ang pondo ay pamamahalaan ng Philhealth at dadagdagan kung kinakailangan bawat taon para mapuno ang mga pangangailangan ng mga mahihirap na cancer patients.

Dahil tanging mahihirap lamang ang dapat makinabang sa pondo, ang PhilHealth, sa tulong ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health (DOH), at Department of the Interior and Local Government (DILG) ang magche-check kung kwalipikado na mabigyan ng tulong ang pasyente sa ilalim ng Cancer Fund.

Umaasa ang inyong Kuya Pulong na bukod sa pagpapatayo ng National Cancer Center, maisasabatas rin ang aming panukalang pagtatag ng P10 billion Cancer Fund para sa mga mahihirap na pasyente. Bigyan natin ng pag-asa at pantay na pagkakataon ang mga maralitang cancer patients na makapagpagamot at mabigyan ng de-kalidad na pangangalagang medikal. Huwag natin silang pabayaan. @@@