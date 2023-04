P10.3M shabu nasamsam sa 1 linggong anti-drug op

Abot sa P10.3 milyon halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG) mula sa isang linggong simultaneous anti-criminality law enforcement operations (SACLEO) sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Ayon kay PDEG chief Brig. Gen. Faro Antonio Olaguera, nasamsam nila ito mula sa ikinasa nilang 25 operasyon kabilang dito ang apat na buy-bust operation, 19 paghahain ng warrant of arrest at isang search warrant mula Abril 18 hanggang 23. Nagresulta rin ito sa pagkakadakip ng 24 suspek at pagkakarekober ng isang baril.

Sa kabuuan, 56 gramo ng shabu at 50,000 piraso ng tanim na marijuana ang nakumpiska sa buong operasyon na umaabot sa P10,380,800 ang halaga.

Sinabi ni Olaguera na isang paraan ito para makabawi ang PDEG sa kontrobersyal na P6.7 bilyong halaga ng shabu na nakumpiska sa raid sa Maynila noong 2022 kung saan ay isinasangkot ang mga matataas na opisyal ng PNP bilang mga protektor umano ng droga,

Pinuri rin ni Olaguera ang kanyang mga tauhan dahil sa maayos na operasyon. Si Oleguera ang pumalit sa nasibak na si Police Brig. General Narciso Domingo na inakusahang kabilang sa mga opisyal na nagtangkang i-cover up ang pagkakadakip sa nadismis na si Police Master Rodolfo Mayo Jr., noong Oktubre 9, 2022 sa Sta. Cruz, Maynila. (Edwin Balasa)