‘Ninja cops’ bilang na ang araw

Ipagpapatuloy ng bagong liderato ng Philippine National Police (PNP) ang paglilinis sa hanay ng pulisya partikular ang mga tiwali at protektor ng ilegal na droga.

Sa kanyang talumpati matapos siyang manumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa Camp Crame kahapon nang umaga, tiniyak ng bagong PNP chief na si Police General Benjamin Acorda Jr. na itutuloy niya ang sinimulan ni dating PNP chief PBGen. Rodolfo Azurin Jr., na paraan ng paglaban sa ilegal na droga.

Nangako rin si Acorda na magiging masigasig ang kanilang kampanya kontra kriminalidad lalo sa pagsugpo sa ilegal na droga kaya nagbabala ito sa mga pulis na sangkot pa rin dito na tumigil na kung ayaw nilang makasuhan at masibak sa serbisyo.

“My stand on anti-illegal drugs is clear, no police should be involved in pushing, using or whatever means of illegal drug trade. You will be charged and removed from the service. This is my warning to each and every one of you, our fight will be holistic in prevention and aggressive in operations. Under my leadership, rewards and punishment will be quick and decisive, it shall be fair and impartial and due process shall be observed. We will establish unity, promote patriotism, uplift morale, strengthen cooperation and instill discipline in our organization,” dagdag ni Acorda.

Hiningi rin ng heneral ang pakikiisa ng 228,000 na puwersa ng PNP na ipagpatuloy ang paglilingkod na may dignidad at propesyonalismo para manatili ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay.

Kinilala rin ni Acorda ang papel media at na­ngako ito ng transparency sa kanyang liderato. Gagamitin din niyang batayan ang moral ascendancy sa pagbibigay ng gantimpala at promosyon sa mga key position ng mga opisyal ng PNP.

Si Acorda, miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) Sambisig Class of 1991, ay mula sa Ilocos Norte. Nakatakda itong magretiro sa Dis­yembre 3, 2023 sa pagsapit ng kanyang ika-56 na kaarawan.

Miyembro rin siya ng United Nations Blue Helmets o mga opisyal ng pulisya na dalawang beses naitalaga bilang kasapi ng Philippine contingent sa UN peacekeeping operations sa Haiti. Pinamunuan niya ang mga opisyal ng pulisya mula sa iba’t ibang bansa sa UN tulad ng Jordan, China, Canada, Russia, Columbia, Nepal, Ghana at Amerika. (Edwin Balasa)