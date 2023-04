National U reyna sa women’s tennis

NAIBULSA ng National University (NU) ang back-to-back na kampeonato sa women’s tennis matapos pangunahan ni Danna Abad upang tuldukan ang kampanya laban sa University of the Philippines (UP) sa best-of-three-series sa bisa ng 3-2 panalo sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP), Linggo, sa Felicisimo Ampon Tennis Center sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila.

Binitbit ng rookie tennis player ang Lady Bulldogs sa title clincher nang pataubin si Renee Esteban sa iskor na 6-3, 6-0 upang ihatid ang koponan sa ika-anim na UAAP titulo sa naturang event, habang nailista ang ika-anim ring titulo ng NU sa collegiate division ngayong season.

“Unang-una pa lang, first term namin, alam namin na meron kaming malalakas na players pero dapat talagang paghirapan. First term pa lang hinanda na namin sila para physically, well-prepared sila. Then this season, prepared naman sila mentally,” pahayag ni Lady Bulldogs coach Bobby Esquivel.

“Nung natalo kami sa UP (nung second round), instead of getting the twice-to-beat advantage, (nag-best-of-three). Ang talo namin, ang dapat naming i-recover is mental.”

Naging daan para sa Lady Bulldogs ang kampeonato matapos makuha ang 3-1 bentahe nitong Sabado mula sa panalo nina Elizabeth Abarquez nang talunin si Rachel Velez, 6-1, 7-6; at ang panalo ng tambalan nina Allyssa Bornia at Alliah Ragunton kina Sydney Enriquez at Jesha Cervantes, 7-5, 6-3.

Muling nanaig si Abad kontra kay Esteban, 6-3, 6-2 sa singles.

Tanging ang panalo lamang ni Joshea Malazarte ang nagbigay ng unang tagumpay sa UP nang sumuko si JM Carcueva sa third set.

Nagtulong naman ang mga senior na sina Bornia at Ragunton sa doubles match para sibakin sina Enriquez at Cervantes, 6-1, 6-2, upang pahabain ang kalamangan ng Lady Bulldogs. Nakabawi si Velez kontra kay Carcueva sa three sets upang itabla ang singles match na umabot sa 2-6, 6-1, 6-3. (Gerard Arce)