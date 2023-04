Nabubudol ng sindikato mula Senegal dumagsa sa ‘Pinas

Naalarma ang Bureau of Immigration (BI) sa pagdagsa ng mga taga-Senegal na posibleng mga biktima ng sindikato ng mga pekeng pasaporte sa kanilang bansa.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, nakakabahala ang paulit-ulit na pagharang sa mga Senegalese na nagmamay-ari ng mga pasaporte na may mapanlinlang na BI stamp at visa.

“This implies that there might be a syndicate that defrauds these Africans and offers to fix their documents, but instead gives them fake ones,” giit ni Tansingco.

Noong Marso, tatlong pasahero ng Senegal, kabilang ang dalawang menor de edad ang naharang sa Mactan-Cebu International Airport (NAIA) dahil sa mga pekeng BI stamp sa kanilang mga pasaporte. Natuklasan din ng forensic documents laboratory ng BI na huwad din ang Schengen visa na nakadikit sa kanilang mga pasaporte.

Kamakailan, inaresto ang isang taga-Senegal dahil sa pekeng BI stamp sa kanyang pasaporte nang mag-apply ito para sa kanyang visa extension. (Mina Navarro)