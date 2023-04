Mhicaela Belen, Lady Bulldogs pinaghahandaan UST Golden Tigresses

Teams W L

**La Salle 12 1

**NU 9 3

**UST 9 3

**Adamson 9 4

*FEU 6 7

*Ateneo 4 9

*UP 1 11

*UE 0 12

**Final Four

*Eliminated

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — UST vs NU (women’s)

2:00pm — UP vs UE (women’s)

BUMALIK na ang bangis ng Lady Bulldogs!

“Mas confident kami ngayon na makakalaro kami nang maganda kasi sa training pa lang, makikita na lahat nagbibigay ng effort, lahat ginagawa ang best,” wika ni reigning Rookie/MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen sa paghahanda ng defending champs National University kontra University of Sto. Tomas (UST) Golden Tigresses Miyerkoles sa nalalapit na tiklop ng second round eliminations sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Sa huling laro nila nitong Sabado kontra University of the East (UE) Lady Warriors ay kita ang panununmbalik ang kanilang bangis nang walisin ang karibal, 25-5 25-15, 25-13.

Sey ni Bella, kita ang gutom sa kanyang mga kakampi.

“Makikita mo lang itsura nila, positive na kami. Kahit natatalo kami, dapat nandoon ‘yung bawi namin,” saad ng 5-foot-7 mula Quezon City.

Matatag ang NU sa apat na sunod na panalo tungo sa 9-3 kartada katabla ang UST.

Magkakaalaman ang dalawang koponan kung sino ang kukuha ng isa pang twice-to-beat na bentahe matapos makumpleto ang Final Four kasama ang nangungunang La Salle Lady Spikers (12-1) at pang-apat na Adamson Lady Falcons (9-4).

“Siguro babalik kami sa drawing board at papanoorin namin iyung laro ng UST bukas at himay-himayin sila kung ano iyung gagawin naming gameplan,” dagdag ng 20-anyos na last season Best Outside Hitter. (Gerard Arce)