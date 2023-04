Mga environmentalist ikinagalak pag-apruba ni PBBM sa clean and green mining

Ikinagalak ng isang grupo ng mga ‘clean and green miner’ ang pag-apruba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng clean and green mining industry sa bansa.

Ayon kay Offshore Mining Chamber of the Philippines, Inc. (OMCPI) Chairman Dr. Michael Raymond Aragon, makatutulong ang pagpayag ng Pangulo para sa pagpapatupad ng Regional­ Comprehensive Economic­ Partnership (RCEP) ng ASEAN Plus nations.

Aniya, ang bago at malinis na offshore mining ay ibang-iba sa tradisyunal at popular na land based mining na la­ganap sa bansa. Pangangalap ito ng mga mineral tulad ng nickel, copper, manganese, iron, platinum, silver, gold, palladium at bihirang mga elemento sa ilalim ng karagatan ng bansa para gamitin sa electronics at renewable energy industry.

Pinuri rin ng OMCPI ang Department of Trade and Industry (DTI) dahil sa kanilang inisyatibo sa RCEP para maisakatuparan ito ng Malakanyang.

Ani Aragon, ngayon lang bumabangon ang industriya matapos ang mga lockdown at giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine kaya kaila­ngan ng clean and green mining industry ang tulong ng pamahalaan para labanan ang climate change na siyang ginagawa ngayon ng halos buong mundo.