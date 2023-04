Metropolitan Chess Open susulong sa Mandaluyong

HANDA na ang mga woodpusher na sasabak sa first leg ng Metropolitan Chess Center (MCC) Standard Open Training Games na magsisimula alas-10 ng umaga sa G/F ng Starmall Edsa Shaw sa Mandaluyong City sa April 29 at 30.

Bukas sa lahat ng untitled player, edad at kasarian, ipatutupad sa two-day event ang seven-round Swiss System kung saan ang time control ay 40 minutes + two seconds increment.

Nakalaan ang total pot na P30,000, hahamigin ng magkakampeon ang top purse na P7,000.

Ikakalat ang cash prizes hanggang 10th place, may consolation award na P750 ang sa top senior (60 & above); junior (male & female) at kiddies (12-under & below, boy/girl).

Ang registration ay sa online at ang deadline ay sa April 27, may entry fee na P200 na mga naka-enroll sa Milo Checkmate program at invited masters habang P300 sa former Milo students at P350 sa iba.

Pwede ring magbayad sa Gcash 0922-822-6319 o sa BDO account no. 001480-1353-70, parehong nakapangalan kay Milagros Emperado. (Elech Dawa)