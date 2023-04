Marcos kay Acorda: Tiyakin ang kaligtasan ng publiko

Tatlong mahalagang bagay ang bilin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa bagong talagang chief ng Philippine National Police (PNP) na si Police Major Gene­ral Benjamin Acorda Jr. matapos pangunahan ang Change of Command sa Camp Crame, Quezon City.

Sa kanyang talumpati, inatasan ng pangulo si Acorda na magsilbi na may integridad, pananagutan at ibigay ang tunay na hustisya sa mga na­ngangailangan.

Maging bukas aniya sa puna ng mga kritiko at panatilihin ang pagpipigil lalo na sa mga matitin­ding kritisismo.

“Serve the people with integrity, with accounta­bility, and genuine justice. Always be open to public scrutiny and practice res­traint and maximum tolerance in the face of harsh criticism,” anang pangulo.

Bukod dito iniutos din ni Pangulong Marcos sa bagong PNP chief na iparamdam ang presensya ng mga pulis sa mga lansa­ngan at tiyakin ang kaligtasan ng publiko.

Hinimok din ng pangulo ang bagong liderato ng PNP na sikaping makuha ang tiwala, respeto at paghanga ng sambayanan sa pamamagitan ng epis­yente at may malasakit na pagtatrabaho. (Aileen Taliping)