Manok na nagpi-piano nagpaaliw sa mga netizen

Viral ngayon online ang isang manok na ‘di lang hanep sa pagtilaok kundi maging sa pagtugtog ng instrument na piano.

Pinost ito sa TikTok ng Got Talent Inside (@gottalentinside) kung saan mapapanood ang isang tandang na manok na nagpakitang gilas sa pagpindot ng keyboard gamit ang kanyang tuka.

Mapapanood sa video na tinutuka niya ito paisa-isa habang unti-unting mong maririnig ang tono na kanyang nalilikha.

Bakas ang pagkamangha sa mukha ng mga hurado at dinig maging ang hiyawan ng audience ng naturang show.

Nakatanggap ito ng libo-libong views at positibong reaction mula sa mga netizen.

Para kay @kelzwest_001, “Chicken playing piano way better than me.”

“Not me here trying to figure out how to teach my hens to play me a song,” kwelang sabi ni @ambersgonehorsey.

“A masterpiece from the chicken,” puri naman ng user na si @elseeisawesome.

“Wow, these animals are so talented, even better than me,” dagdag pa ni @jxnnatsgotnolife.

Ikaw, nakakita ka na rin ba ng ganitong klaseng manok? (Moises Caleon)