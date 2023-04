Manhattan socialite proud fan ng Superstar: I’m a Noranian – Loida Nicolas-Lewis

Kung igo-Google mo ang pangalan ng Manhattan socialite na si Ms. Loida Nicolas-Lewis, ito ang lalabas sa Wikipedia, “Loida Nicolas Lewis (born 1942) is a Filipino-born American businesswoman who is the widow of TLC Beatrice founder and CEO Reginald Lewis. She currently resides in New York City.”

Kilalang-kilala naman si Loida sa iba’t ibang Filipino-American community sa Amerika bilang top businesswoman-philanthropist.

Matulungin nga kasi si Loida.

Ang isang komentong narinig namin about her ay, “Siya yata ang pinakamayamang Pinay sa New York City, pero napakabait at matulungin!”

Kilala rin si Loida na malapit sa TV host na si Boy Abunda.

Sa tuwing nagpupunta sa New York City si Kuya Boy ay palagi silang magkasama ni Loida.

At finally nga ay nakilala rin namin si Loida nang maimbitahan kami ng businessman-philanthropist na si Mr. Geoffrey Jimenez para sa book signing ng ‘Why Should Guys Have All the Fun?’

Ang nasabing libro ay isinulat ni Loida.

Nang magkaroon ng question and answer segment sa nasabing book signing, tinanong namin si Loida kung Noranian o Vilmanian ba siya?

Sino nga ba ang favorite niya sa dalawang aktres, si Nora Aunor o si Vilma Santos?

“I’m a Noranian!” sey niya.

Naku, katulad nga ng kaibigan niyang si Boy ay paborito rin niya ang Superstar.

Pero hindi naman nakakapagtaka ‘yon dahil pareho silang Bicolana.

“We’re both from Bicol,” sey pa ni Loida.

Samantala, dinumog ang book signing ni Loida na ipinag-imbita ni Geoffrey.

Lahat ay napahanga sa galing magsalita at sa kabaitan ni Loid.

Ang bongga! (Jun Lalin)