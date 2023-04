Malaking Job Fair sa SMX Manila para sa mga Jobseekers!

Ang SM Supermalls, sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment (DOLE ), ay magkakaron ng pinakamalaking Job Fair sa bansa!

Simula pa noong taong 2008, ang SM Supermalls ay nagsasagawa na ng mga job fairs sa iba’t ibang SM Malls sa Pilipinas at sa Labor Day, May 1, ang pinakamalaking Job Fair ay gaganapin sa SMX Convention Center sa Manila. Ang SM Supermalls, after May 1 ay mananatiling bukas ang mga malls para sa mga darating pang Job Fairs sa bansa.

Ang mga job fairs na ito ay naglalayong magbigay ng mga opportunities para sa mga jobseekers, pati na rin para suportahan ang mga pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang unemployment sa bansa.

Bukas ang mga job fairs sa lahat, kabilang ang mga newly graduates, mga OFWs, at ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic ng Covid 19.

Sa araw ng Job Fair, ang mga naghahanap ng trabaho ay maaaring magsubmit ng kanilang mga resume at magkaron ng mga initial interviews sa mga kumpanya. Ang ilan sa mga companies na ito ay nagsasagawa rin ng mga on-the-spot hirings na ang mga qualified applicants ay maaaring makatanggap ng mga job offers sa mismong araw.

Bilang itinalagang official venue ng DOLE para sa Job Fairs nationwide sa Mayo 1, ang iba pang Job Fairs ay magaganap sa SM City Grand Central, SM Southmall, SM City BF Paranaque, SM City Sucat, SM City Baguio, SM City Marilao, SM City Pampanga, SM City Olongapo Central, SM City Tuguegarao, SM City Cabanatuan, SM CDO Downtown Premier, SM City Davao, and SM City San Jose del Monte.

Sa mga nagdaang taon, ang LGU at PESO ay nagsasagawa din ng mg Job Fairs online noong kasagsagan ng pandemia. Ngayon taon, magsasagawa sila ng Job Fairs sa SM City Marikina and SM City Lipa (May 1) under LGU and SM City Roxas (April 25 and May 1), SM City Bacolod (May 5 and 6), SM City Princesa (May 1), SM Cherry Antipolo (May12) and SM City Novaliches (May 1) under PESO.

Huwag palampasin ang pagkakataong ito para sa iyong pangarap na trabaho! Bisitahin ang pinakamalapit na SM Mall. Para sa karagdagang impormasyon at mga updates, visit www.smsupermalls.com or iffolow ang @SMSupermalls sa social media.