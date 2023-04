KD sinasamba no makeup look ni Alexa

Napa-“Sana all” ang fans sa nakakakilig na hirit ni KD Estrada sa latest Instagram post ng ka-love team niyang si Alexa Ilacad.

Pinost kasi ni Alexa ang picture ng bare face or no makeup look niya sa Instagram na may caption na, “Less is more.”

“Patron saint of clear skin,” ang komento ni KD sa post ni Alexa.

“HAHAHAHA,” naman ang reply ni Alexa sa komento ni KD.

Agree ang fans sa hirit na ito ni KD at wish nila ay sana lahat ng babae ay may lalaking hahanga sa kagandahan nila. Nakakakilig naman talaga ang pag-appreciate ni KD sa kagandahan ni Alexa

Mapapa-sana all ka na lang talaga.

Bonggels! (Byx Almacen)