Julie Anne, Rayver mas todo ang pagpapakilig

Todo na ang pagpapakilig nina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz sa first movie nila together, ang ‘The Cheating Game’.

Excited silang mapanood ito ng maraming naghihintay na sa movie na ‘yon, lalo na raw ang JulieVer fans na katulong nila sa pagpo-promote no’n sa social media.

Sey ni Rayver, “Sobrang excited mapanood ng mga tao ‘yung movie na ginawa namin kasi iba naman ‘to sa napapanood nila sa amin. Kasi wala kami sa ‘All-Out Sundays’ and ‘The Clash’ this time. Isang movie na talaga na JulieVer together, so excited!”

Ayon naman kay Julie, nag-enjoy siyang katrabaho si Rayver sa nasabing pelikula.

“It’s always a pleasure and a delight to work with Rayver. Ngayon nasa isang movie kami together, we’re very happy and also excited na mapanood ng mga tao ‘yung movie namin, first ever movie namin together.”

Inabot daw ng two years bago natapos ang movie nila. Ilang beses daw na-pack up ang shooting dahil sa COVID-19 pandemic. Pero nakatulong daw ‘yung delay dahil mas nakilala pa raw nina Julie at Rayver ang isa’t isa.

“Para mag-work kasi talaga ‘yung mga eksena, you have to get to know the person. And I’ve known Rayver for quite a long-time na. We’ve been really really close. We’ve been best friends. Siguro mas lumalim lang ‘yung work relationship namin kasi mas comfortable na kami sa isa’t isa,” sey pa ni Julie.