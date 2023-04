Joseph Sy firm paso na permit! Ipilan mining sa palawan binoldyak ng 2 obispo

Dalawang prominenteng obispo ang nanawagan sa Ipilan Nickel Corporation na tigilan na ang pagmimina sa Brooke’s Point, Palawan matapos panigan ang mga raliyista na marahas na binuwag sa kanilang pagpipiket laban sa kompanya.

Sa isang joint pastoral statement, mahigpit na kinondena nina Bishop Broderick Pabillo ng Apostolic Vicariate of Tanay at Bishop Socrates Mesiona ng Apostolic Vicariates of Puerto Princesa ang pagbuwag sa kilos protesta na nauwi sa karasahan noong Abril 14.

Kinuha umano ang Ipilan Nickel ng 30 pulis para buwagin ang pagpipiket ng mga raliyista na nagresulta sa pagkasugat ng ilan sa kanila.

“Rather than fully complying with the rule of law, Ipilan Nickel Corporation acted in blatant defiance of the law by continuously operating its mine. Worse, the company took the law into its own hands by deploying its large private security force in violently dispersing the peaceful rallyists,” ayon sa dalawang obispo.

Ani Pabillo at Mesiona, lehitimo ang pinaglalaban ng mga raliyista dahil ang permit to operate ng Ipilan Nickel mula sa mayor’s office ay napaso na noong February 1, 2023. Nagpalabas na ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng Brooke’s Point laban sa kompanya, isang subsidiary ng Global Ferronickel Holdings na ang chairman ay si Joseph Sy.

“They have been peacefully protesting against the destructive mining in Brooke’s Point encroaching on Mount Mantalingahan Protected Landscape for the benefit of a few, rich and powerful vested interests who are not even from Palawan,” anila.

Naglunsad na ng online signature campaign ang isang Sophia Caralde para ipatigil na ang pagmimina sa Palawan at ito’y nakakalap ng suporta ng 850 netizens sa loob lamang ng ilang araw.

“The Save Palawan Movement believes that extractive projects that have threatened and continue to threaten Palawan’s natural forests must not be allowed to continue,” ayon sa petisyon na nakatuon sa national at local government ng Palawan.