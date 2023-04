Ina tiniis ang sakit ng gulugod makaeksena lang si Michael Martinez

Matagal na palang tinitiis ng aktres na si Ina Feleo ang sakit sa kanyang gulugod. Ito ay ang disc bulge injury na kanyang nakuha noong nagte-training pa siya bilang isang figure skater.

Mas lumala pa raw ito noong bumalik siya sa figure skating para sa teleserye na ‘Hearts on Ice’ ng GMA-7.

Sa isang Instagram post ni Ina, kinuwento niya na na-diagnose siya with an L5 disc bulge. Ayon sa Bonati Spine Institute ito ay, “An L5 disc bulge occurs in the lower back. Its symptoms include pain on the outside of the lower leg down to the toes, as well as numbness, weakness, and tingling.”

“It’s a small win but the comments I read after the scene aired make everything worth it. Why we do what we do,” caption pa ni Ina sa kanyang IG post.

Pero hindi raw nagpapatalo si Ina sa kanyang sakit dahil gusto niyang gawin ang eksenang makakasama niya sa ice ang Olympian na si Michael Martinez. Kaya uminom daw siya ng painkillers para hindi niya maramdaman ang sakit at maitawid niya ang eksena nila ni Martinez.

Bumilib kay Ina ang maraming netizens dahil sa tapang niyang harapin ang kanyang sakit at pinagdasal pa nila ang paggaling ng aktres.

Na-touch si Ina sa messages na natanggap niya at nangakong magpapagaling siya kapag natapos na ang taping ng teleserye nila. (Ruel Mendoza)