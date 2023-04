Hindi dapat pabago-bago ang istratehiya

Tuwing nagpapalit ng administrasyon ay nagtatakda ng sariling polisiya, mga programa at adhikain ang bagong lider ng bansa sa halip na ituloy ang mga nadatnang programa at polisiya ng pinalitang lider.

Sa mga nagdaang mga namuno sa Pilipinas, walang Presidente na ipinagpatuloy lahat ang mga nadatnang programa o kaya ay mga patakaran na ipinatupad ng kanyang pinalitan, bagkus ay nagtakda ito ng kanyang sariling mga plano at adhikaing gusto nitong ipatupad sa gobyerno at sa mamamayan.

Kung napansin ninyo, kasama sa mga isyung madalas naririnig sa mga dating lider ay ang paglaban sa katiwalian, red tape at paglaban sa krimen pero tila iilan lamang ang nagtagumpay at nagpakita ng pagbabago sa panahon ng kanilang panunungkulan.

Di nga ba mayroong dating lider na hindi ko na lang papangalanan na hindi itinuloy ang ilang nadatnang malalaking proyekto na makakatulong sana sa mamamayan at kalikasan pero ipinatigil ito dahil sa dudang balot ito ng katiwalain kaya ang resulta nito ay nagbayad ng malaking danyos ang gobyerno dahil sa hindi pagtupad sa kontrata.

Isa lamang ito sa mga halimbawa ng nais kong bigyang- diin sa mga nagpapatakbo sa gobyerno.

Kung maganda ang layunin at makakagaan sa taong bayan ay dapat sana ituloy sa halip na pagdudahan dahil lamang hindi gusto ang pinalitang lider ng bansa.

Ang nangyayari tuloy ay maraming programa ang gobyerno na nakatiwangwang o kaya ay tinanggalan ng budget dahil ayaw na itong ituloy ng nakaupong namumuno at ang epekto ay pagkawala ng trabaho at hanapbuhay ng mga Pilipino.

Pero hindi lamang sa mga panloob na polisiya ng gobyerno nangyayari ang ganitong bagay kundi maging sa foreign policy ng isang lider.

Hindi pare-pareho ang ipinatupad na foreign policy ng mga nagdaang Presidente ng bansa lalo na kung ang pag-uusapan ang isyu sa West Philippine Sea.

Batid natin na masalimuot ang isyu dahil ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ay hinahabol at inaangkin ng maraming bansa sa Asya, hindi lamang ng China.

Nariyan ang Malaysia, Vietnam, Brunei at Taiwan na umaangkin sa mga isla sa Spratly Islands pero ang China ang pinaka-agresibo sa mga ito.

Bawat naging Presidente ng Pilipinas ay may sariling patakaran at estilo sa pangangasiwa sa isyu ng West Philippine Sea kaya naman paiba-iba ang timpla at paraan kung paano tugunan ang mga dumarating na problema sa mga pinag-aagawang teritoryo.

Hindi tulad ng Malaysia at Vietnam na mayroong istratehiya sa kanilang mga issue sa West Philippine Sea kahit magpalit man ng lider ang kanilang bansa.

Hindi nawawala ang isyu sa South China Sea sa taunang kumperensiya ng mga bansa sa Asya pero hanggang ngayon ay wala pa ring naseselyuhang desisyon ang Asian countries kung paano lutasin ang problema sa mga pinag-aagawang teritoryo.

Ang kailangan ngayon ng Pilipinas ay seryosong pangmatagalang plano upang hindi pabago-bago nagpalit man ng administrasyon.

Kung matatandaan po ninyo, iba ang patakarang ipinatupad sa ilalim ng Aquino administration kaya naagawan ang Pilipinas ng teritoryo sa Spratly Islands, at iba rin ang patakaran ng Duterte administration na kinumpasan ang China at kinaibigan na ang resulta ay maraming Chinese projects na ipinasok sa bansa.

Sa kasalukuyang administrasyon ay tila tinitimpla pa ni Pangulong Marcos Jr. ang mga gagawin at maingat na binabalanse ang mga aksiyon lalo na at nagsisimula pa lamang ang kanyang gobyerno.

Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi siya makikipag-away sa kahit alinmang bansa dahil ang adhikain ng kanyang administrasyon ay tutukan ang pagpapaangat sa ekonomiya at patatagin ang food security ng Pilipinas sa tulong ng teknolohiya ng iba’t ibang bansa.

Umaasa po tayo na sana ay magkaroon na ng solido at pangmatagalang plano ang gobyerno na hindi basta-basta mababago sa usapin sa West Philippine Sea at bukas sa lahat ng bansa hindi lamang sa China upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bansa.

Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano na dating Foreign Affairs Secretary, mayroon tayong bilateral mechanism sa China kaya dapat gamitin ito upang mapag-usapan ng masinsinan ang problema sa China.

Wala po tayong hangad kundi ang magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon at mawala ang mga manaka-nakang girian sa karagatan para na rin sa ikabubuti ng lahat ng bansa sa rehiyon, lalo na ang Pilipinas.#