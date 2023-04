Good at bad news ni LTO Chief Tugade

Unahin na natin ang magandang balita.

Inalis na ni LTO Chief Jayart Tugade ang mga periodic medical exam sa mga lisensiyang may 5-taon at 10-taon validity.

Sa lumang patakaran, obligadong kumuha ng medical exam bago dumating sa expiration. Sa mga 5-taon lisensiya, kailangan ng medical exam sa ika-3 taon, samantalang sa ika-4 at ika-7 taon para sa 10-taon lisensiya.

Ayon kay LTO Chief Tugade, minabuti ng ahensya na hindi na obligahin ang periodic medical examination batay na rin sa ginawang pag-aaral, mga nakalap na datos at mga konsultasyon.

“There’s no empirical data saying that the period medical examination could prevent road crashes,” matapang na sinabi ni LTO Chief Tugade.

Noong ipatupad ang RA 10930 na nagpapalawig sa validity ng mga lisensiya, wala namang requirement na medical exam bago ang expiration.

Pero dahil maraming nag-ingay na kailangan daw malaman na malusog at malakas pa ang may lisensiya, napilitan ang LTO na mag-obliga ng ng tinatawag na periodic medical exam.

“For licenses who will be issued a 5-year validity driver’s license and 10-year validity driver’s license, the medical examination shall only be required sixty (60) days prior to or on the specified renewal date,” ayon sa bagong memo ng LTO Chief.

Pero may dalang masamang balita naman si Chief Tugade.

Sa isang presscon, inamin ni LTO Chief Jayart Tugade na mauubos na ngayong Abril ang supply ng plastic na ginagamit sa imprenta ng driver’s license. Yung natitirang 147,522 piraso ay masuwerte nang umabot sa katapusan ng buwan.

Dahil dito, sinabihan ni LTO Chief ang mga regional at district office ng LTO na gamitin muna ang Official Receipt (OR) bilang “Temporary Driver’s License.” Ilalagay sa OR ang kumpletong detalye, QR code, at screenshot ng harap at likod ng dapat-sanang lisensiya.

Nakipagpulong na rin ang LTO sa mga law enforcer tulad ng PNP Highway Patrol Group,na kung manghuhuli ng mga lumalabag sa batas-trapiko, tanggapin muna kung OR lamang ang ipapakita ng motorista.

Bagama’t hindi tuwirang itinuro ng LTO Chiefang DOTr, sinabi nitong nasa ilalim ng DOTr ang pangangasiwa sa pagbili ng mga plastic cards.

May budget naman ang DOTr, bakit hindi na-anticipate ang supply ng plastic cards? Bakit hindi nag-order ng supply nang maaga? Kung pribadong kumpanya yan, talsik na ang in-charge sa trabahong ‘yan. Galing naman sa private sector si Sec Jaime Bautista kaya’t siguradong alam niya ang proseso.

Agad na umani ng batikos ang LTO dahil sa balitang eto. Kaya agad na kumambiyo si ChiefTugade.

Isang araw matapos ang presscon, nag-anunsyo ang LTO Chief na ang lahat ng lisensiya na mapapaso simula Abril 24 ay palalawigin ang validity hanggang Oktubre 31, 2023.

Ibig sabihin ba nito, umaasa si LTO Chief na darating na ang mga plastic cards sa Nobyembre 2023? Pero wala naman tayong narinig mula Sec Bautista o sa mga tauhan ng DOTr. Walang reaksyon ang DOTr sa ginawang presscon ng Chief Tugade.

Para sa kapakanan ng ating mga drayber at motorista, umaasa tayong maresolba agad ang problemang eto. Hangga’t wala pa ang national ID, ang lisensiya ay isang napakahalagang ID ng mga Filipino.