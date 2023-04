Dyowa may ibang work kaya ‘di nakasama: Vice hindi possessive kay Ion

Naku, sa mga nang-intriga kaagad dahil hindi nakasama si Ion Perez sa ‘VGful’ Canada & USA concert tour ng ‘misis’ niyang si Vice Ganda, magbasa kayong mabuti, huh!

Walang away si Vice at ang kanyang ‘mister’ kaya hindi bitbit ng Unkabogable Star si Ion nang umalis siya pa-Canada.

May iba raw kasing trabaho si Ion at naiintindihan naman daw ni Vice na may career din naman ang kanyang dyowa.

Basta may offer kay Ion at maganda naman, pumapayag daw si Vice kahit kailangan na siya ang mag-sacrifice at ma-miss ang dyowa.

Hindi raw kasi possessive si Vice kay Ion. Hindi sinasakal sa leeg ng ‘It’s Showtime’ ang love niya.

“Naku, alam mo naman si Meme Vice, hindi siya possessive kay Ion. Siyempre, may sarili rin namang si Ion. May projects din na kinukuha ‘yung tao at kapag maganda naman, pumapayag si Meme Vice.

“Like itong Canada and USA concert tour, dapat talaga kasama si Ion, pero may pumasok na basketball event sa Qatar kaya pinayagan siya ni Meme Vice.

“Pero nakaalis na kami nang malaman nina Meme Vice at Ion na hindi muna matutuloy ‘yun. Noong una kasi, kasabay ng concert tour. Sayang nga. Kung nasabi lang na mamo-move ‘yon, sana nakasama na si Ion.

“Hindi na rin sumunod si Ion kahit may working visa pa rin siya. Pauwi na rin naman agad si Meme Vice dahil tapos na ang concert tour,” tsika ng aming source.

Tuesday night ang alis ni Vice at ng kanyang mga kasama at lilipad sila pabalik ng Pilipinas mula sa Los Angeles, California.

“Thursday morning nasa ‘Pinas na si Meme Vice dahil may event din siya,” sabi pa ng kausap namin.

Samantala, after ng kanyang Yaamava’ show noong Sunday ay magsa-shopping daw si Vice at ang kanyang mga kasama sa isang outlet sa may California at siguradong ipagsa-shopping niya si Ion dahil happily married sila, ‘noh?!

‘Yun na!