Deadline palapit na, SIM card registration kalahati pa lang

Inihayag ng National Telecommunications Commission (NTC) na mayroon pa lamang 82,845,397 subscribers ang nagparehistro ng kanilang Subscriber Identity Module (SIM) cards hanggang nitong Abril 23 sa buong bansa.

Ayon sa NTC, ang higit 82 milyong subscribers na nagrehistro ng kanilang SIM cards ay kumakatawan lamang sa 49. 31% o wala pang kalahati ng kabuuang 168,016,400 SIM cards.

Sa ulat ng NTC, ang Smart Communications Inc. ang may pinakamataas na bilang ng mga narehistro ng SIM card na 39,949,785, sinundan ito ng Globe Telecom Inc. na may 37,099,437 subscribers na nagrehistro at Dito Telecommunity na may – 5,796,175 registered SIM cards.

Una nang sinuportahan ng Department of Information and Communications Technology ang panawagan ng iba’t ibang grupo na ma-extend ang SIM card registration para mabigyan ng sapat na oras na makapagrehistro ang mas maraming mamamayan.

Sa Miyerkoles, April 26, na ang deadline ng SIM card registration at kapag hindi nairehistro sa araw na ito ay made-deactivate na ito o hindi na magagamit ng subscriber. (Dolly Cabreza)