DBCC hinulaan 5-7% inflation rate ngayong taon

Hindi na makaila ng economic managers ang problema ng bansa sa inflation at pormal na nitong tinaas ang inflation forecast ngayong taon sa 5-7% kahapon mula sa 2.5-4.5% na forecast nito nung Disyembre 2022.

Sa pahayag ng Development Budget Coordination Committee kahapon, inamin ng economic managers na patuloy pa ring mahal ang presyo ng pagkain, kuryente at transportasyon kaya’t tinaas ang inflation forecast.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga gastusin magmula sa pagkain, pamasahe, kuryente, load sa cellphone, tuition fee, pagpapagupit ng buhok, at iba pa.

“The average inflation rate assumption for 2023 is increased to 5.0 to 7.0 percent from the previou­s assumption of 2.5 to 4.5 percent given the persisting high prices of food, energy, and transport costs,” sabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman.

Tinaas ng DBCC ang forecast sa inflation sa kabila ng tingin nitong lalakas ang piso at bababa pa ang presyo ng langis sa world market. (Eileen Mencias)