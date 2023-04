Beau Belga nilatigo ng 6-day suspension

HINDI pinalampas ng Rain Or Shine ang naganap na pagkakasangkot sa kaguluhan sa isang laro sa Cebu matapos nitong suspendihan si Beau Belga ng anim na araw nang walang bayad.

Inihayag ng koponan ang parusa nitong Lunes.matapos matanggap ang opisyal na ulat sa pagkakasangkot ni Belga sa isang basketball game sa Cebu, na naging viral kaagad matapos maganap ang away sa laro sa Cebu

“Rain or Shine Team Management has suspended Beau Belga for six (6) working days without pay due to his involvement in an unsanctioned basketball game in Cebu. Further investigations will be conducted internally,” ayon sa offical team page nito na Bayan ng ROS.

Ayon sa desisyon, itinuring ng Rain or Shine ang kanyang ginawa bilang isang “unsanctioned basketball game” na nararapat sa parusa.

Pinarusahan si Belga matapos makita sa viral video habnag nakitang nakikipagpalitan ng suntok si JR Quinahan ng NLEX sa kanyang kalaban. Nakita rin sa insidente na ibinato ni Belga ang bola sa player na nasuntok ni Quinahan.

Una nang ipinagbabawal ng PBA ang paglalaro ng mga aktibo at nakakontrata nitong mga players sa ligang labas dahil sa mga posibleng komplikasyon tulad sa naganap na kaguluhan at pati na sa posibleng pagkakasangkot nito sa mga dayaan o game-fixing. (Lito Oredo)