Balik summer break ng iskul sa Marso, inaaral na – PBBM

Pinag-aaralan na ng gobyerno ang posibilidad na ibalik sa Marso ang bakasyon ng mga estudyante, ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Bunsod ito ng mga ulat na mara­ming estudyante ang naoospital dahil sa sobrang init sa mga eskuwelahan mula noong Marso hanggang ngayong Abril kung saan ang heat index ay pumapalo sa 40°C sa ilang lugar sa bansa.

Sa isang panayam kay Pangulong Marcos, sinabi nitong marami na ang nagmumungkahi na ibalik na sa dati ang school year dahil tapos na ang lockdown at karamihan sa mga eskuwelahan ay nagpapatupad na ng face-to-face classes.

“Pinag-aaralan natin nang mabuti ‘yan dahil nga marami nga nagsasabi, puwede na tapos na ‘yung lockdown, karamihan na ng eskuwela face-to-face na. Kakaunti na lang ‘yong hindi na. Pero palagay ko, ‘yang diskusyon na ‘yan madedesiyunan ‘yan very soon on what will be the — ano ‘yong tama,” anang pangulo.

Malaking factor din aniya ang pabago-bagong lagay ng panahon kaya hindi agad matukoy kung kailan magsisimula ang ulan at kung kailan mararamdaman ang mainit na panahon. Isa rin aniya sa dapat ikonsidera ay ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng bansa.

Giit naman ni Parents-Teachers Association (PTA) Federation president Willy Rodriguez, dapat maglagay ng air-conditioned unit sa bawat silid alaran para hindi madiskaril ang klase ngayong panahon ng tag-init.

“Ang isang solusyon diyan ay hindi calendar change, hindi rin modular. Ang solusyon diyan, magkaron tayo ng air-conditioned classroom for public schools. Kung makikita niyo, walang reklamo ang ating mga private schools. Napakadali gumawa ng aircon kung tutuusin,” giit ni Rodriguez.

Pero ayon kay DepEd spokesperson Michael Poe, kapos sa budget ang kagarawan para gastusan ang aircon sa bawat eskuwelahan. “We have fiscal restrictions sa budget,” aniya. (Aileen Taliping/Vick Aquino)