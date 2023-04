Ate ni Kim nakalabas na ng ICU

Ilang araw rin na tahimik at hindi nagpo-post ng kahit na ano sa kanyang Instagram account si Kim Chiu. Kung follower ka ni Kim, alam na alam mo na sa bawat araw ay hindi nawawalan ng kahit anong post o update sa kanyang mga kaganapan ang girlfriend ni Xian Lim.

Pero simula noong birthday niya na may biglang nangyari sa kanyang Ate Lakam, ilang araw rin siyang walang update.

Natuwa naman ang kanyang followers na sobrang nagwo-worry dahil noong Sunday night ay nag-post na uli si Kim sa kanyang Instagram story. Nag-update ang aktres tungkol sa kalagayan ng kanyang ate. Marami talaga ang nagtatanong at naku-curious kung ano na nga ba ang lagay ng kanyang Ate Lakam?

Sabi ni Kim, nagpapasalamat siya sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang ate. Nakalabas na raw ng ICU ang Ate Lakam niya, pero hinihintay na lang nila na maging concious ito.

“Thank you for all your prayers for my Ate Lakam. Sorry I was not able to reply to each one of you. She is out of ICU last night. She is transferred to a normal room. We are waiting for her consciousness to regain. Maraming salamat po for praying. Tuloy lang po sana tayo sa pagdadasal. Thank you po sa inyong lahat.”

Isang malapit kay Kim ang nakausap namin na nagsabing sobrang worried at affected talaga si Kim sa kalagayan ng kanyang ate. Hindi rin kasi lingid sa lahat kung gaano ka-close si Kim sa kanyang Ate Lakam.

Let’s continue praying for Ate Lakam!