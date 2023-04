Anak ni Aiko tinanghal na Prom Princess

Mistulang big star sa prom ang nag-iisang anak na babae anak ni Aiko Melendez na si Marthena Jickain. Anak ni Aiko sa former actor turned chef na si Martin Jickain si Marthena.

Tinanghal na Princess of the Night sa kanilang school prom si Marthena.

Sa pinost ni Aiko na video footage ng event sa kanyang Instagram, mapapanood ang tilian at sigawan ng kapwa students ni Marthena habang umaakyat ito sa stage matapos tawagin ang kanyang pangalan bilang Prom Princess of the Night.

Parang mga panatiko ng BTS, Blackpink o ng malalaking local stars sa lakas ng tilian kay Marthena sa background, na lalo pang tumindi nang koronahan na ang dalaga.

Hindi man artista ang anak ni Aiko at tila wala pa itong balak na pasukin ang showbiz, pero ang tingin sa kanya ng marami ay isa na siyang celebrity.

Kung sabagay, isa si Marthena sa beautiful faces sa school sports nila, kung saan ay volleyball ang kanyang nilalaro.

Siyempre, super proud si Aiko sa anak. Kahit wala siya sa bansa at nasa Amsterdam kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte at iba pang city councilors, plus ang boyfriend na si Zambales Representative Jay Khonghun, super flex naman ng actress-politician sa kanyang social media accounts ang kanyang teenager na anak.

Prom date ni Marthena ang basketball athlete na si Joshua Coronel.

Dahil sa ganda ng anak ni Aiko, nakalimutan ng mga ‘Marites’ na mag-usisa kung bakit si Joshua ang naging date ni Marthena. (Rey Pumaloy)