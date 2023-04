Ai Ai parang teenager kung kiligin

Hindi napigilang kiligin si Ai Ai delas Alas sa male contestant ng ‘The Clash’ na si Rex Baculfo. Para nga siyang teenager sa pagkakilig.

Taga-Caloocan City ang 27-year old aspiring singer at nabigyan ito ng title sa show na Simpatikong Bokalista.

Noong awitin ni Rex ang ‘It’s a Man’s Man’s Man’s World’ sa isang episode ng show, feeling ni Ai Ai ay siya ang inaawitan ng binata.

“Sabi mo nga do’n sa kanta, ‘A man’s world is nothing without a girl,’ so ikaw pala ay nothing without me,” hirit pa ng Comedy Concert Queen.

May sagot naman si Rex na, “Wala po ako kung wala kayo,” na lalong ikinakilig ng isa sa mga judge ng ‘The Clash’.

Pero kahit kilig-kiligan si Ai Ai kay Rex ay wala namang dapat ipag-alala ang mister niyang si Gerald Sibayan dahil hanggang sa show lang naman ‘yung pagkakilig ng comedienne sa contestant ng ‘The Clash’, ha.

Anyway, pinuri rin si Rex ng dalawa pang judges na sina Lani Misalucha at Christian Bautista. (Ruel Mendoza)