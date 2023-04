10-anyos soccer player swak sa Guinness

Madalas, ilang taon ang inaabot at dapat mong gugulin upang ma-achieve ang tagumpay pero kakaiba ang bagets na ito mula China dahil kahit sa mura niyang edad ay isa na siyang Guinness title holder!

Siya si Tang Jinfan na nito lang ay nasungkit ang kauna-unahan niyang Guinness World Record bilang ‘most football (soccer) touches with alternating feet in one hour’ kung saan nakapagtala siya ng 8,147 times.

Sabi ni Jifan sa Guinness, “In our soccer club, many teammates can juggle the ball over 1,000 times with both feet, but I am the best performer.”

Noong 2nd grade umano naipakilala kay Jifan ang isport na soccer. Dahil sa gabay at pagtuturo ng kanyang coach na si Lin Xiaozhong ay unti-unti niyang na-master ito mula sa basic skills hanggang sa paggawa ng mga mahihirap na ball handling techniques.

Sa usapang training, nagwa-warm-up at basic soccer training si Jifan tuwing umaga, dalawang oras na friendly-match up tuwing tanghali at tuwing weekends naman ay nagpaparticipate siya sa mga external matches katunggali ang iba’t ibang mga player.

“I’m so happy to set the record! I told the principal, Coach Lin, homeroom teacher, subject teachers, friends, and my soccer club. Everyone wants to see my record certificate,” aniya. (Moises Caleon)