Vincent Astrolabio matindi preparasyon kontra Aussie

PUKPOK sa paghahanda si Vincent ‘Asero’ Astrolabio sa misyong mapasakamay ang bakanteng World Boxing Organization bantamweight title kontra kay Jason ‘Mayhem’ Moloney sa 12-round t bout sa Mayo 13 sa Stockton Arena sa California.

Ito ang pinakamalaking laban ng 25-anyos na Pinoy mula sa GenSan (18-3, 13KOs) sa kanyang pro career. Binakante ang titulo ni dating undisputed champion Japanese Naoya Inoue.

Nag-No. 1 challenger ang 5-foot-5 orthodox Pinoy fighter sa International Boxing Federation 118-lb belt, pero pinasya ng kampo niya na ang Australian ang iliing makabanatan at ang WBO ang kopoin kesa sa IBF crown at si dating world champion Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico ang harapin.

Ang pag-angat niya sa world ranking ay bunsod sa pagdispatsa kay Russian Nikolai Potapov sa sixth round knockout noong Disyembre sa Las Vegas, Nevada sa kanilang title eliminator at WBO Inter-Continental 118-lb title.

Nasa No.2 naman si Astrolabio sa WBO sa likod ni two-time World challenger Moloney.

May 25-2-19KOs ang Aussie boxer na ang dalawang olats ay sa pagsalto sa world title bout kontra kina Rodriguez at Inoue. Pero kasalukuyan siyang nasa apat na dikit na panalo kabilang ang kay Pinoy Aston Palicte

Ihahatid ang bakbakan ng Top Rank Promotions ni Bob Arum at matchmaker Brad Goodman. Mapapanood ito sa ESPN at ESPN Plus. (Gerard Arce)