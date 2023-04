Tinawag na pokpok ang dyowa, kelot nanaksak

Kulong ang isang lalaki nang pagsasaksakin nito ang kapitbahay na tinawag na pokpok ang kanyang live-in partner sa Malabon City noong Sabado.

Kinasuhan ng frustrated murder si Mell Andres Sion, 23-anyos at residente ng Barangay Tonsuya ng nasabing lungsod.

Ginagamot naman sa Tondo Medical Center ang biktimang si Regie Artuz, 34, security guard, dahil sa dalawang saksak sa likod at kanay.

Sa ulat, kauuwi lang mula sa trabaho ng suspek nang magsumbong ang live-in partner nito na tinawag siya ng biktima ng pokpok, malandi at parausan. Sa galit ng suspek, sinugod nito ang biktima at kinompronta.

Dumating ang ama ng una at namagitan sa kanila pero tumiyempo si Sion at sinaksak ang biktima sa likod at kamay.

Patakas na si Sion pero naabutan ito at dinakip ng nagrespondeng mga tauhan ng Sub-Station 5. (Orly Barcala)