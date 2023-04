Tim Cone dinedma sa kamayan si Jojo Lastimosa

TAO lang, ‘sensya na.

Si coach Tim Cone, inisnab ang nakagawiang pakikipagkamay sa kabilang coach pagkatapos ng laro.

Pero Game 6 ng PBA Governors Cup ‘yun, natalo si Cone kay Jojo Lastimosa.

Kinubra ng TNT ang 97-93 win para isara ang series, inagawan ng korona ang Ginebra.

Unang kampeonato ni Jolas na dating kamador ni Cone sa Alaska kasama noong 1996 grand slam campaign ng Milkmen.

Walang masamang tinapay si Cone, ayaw niya lang. Kaya sa harap ng higit 13,000 crowd sa Smart Araneta Coliseum, inalisan niya si Lastimosa.

“I’m not the nicest guy when I lose,” bunyag ng winningest coach ng liga. “I’m happy for Jojo, but I don’t like losing.”

Dominado ni Cone ang Governors Cup, kampeon ang Gins sa apat sa huling limang edisyon. Pangalawang beses lang din siyang natalo sa finals habang nasa Ginebra pagkatapos noong 2017 Philippine Cup sa SMB.

“He gave me a little bit of a hug that I probably shook off a little bit,” dagdag ni Cone, nadiskaril ang 26th title. “He (Lastimosa) and I are really close, but it’s painful to lose.” (Vladi Eduarte)