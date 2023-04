Teves kasuhan para maibalik sa ‘Pinas – JPE

Dapat sampahan na ng kaso si Negros Oriental Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr. kung may sapat na ebidensiya laban sa kanya ang mga awtoridad kaugnay sa pamamaslang kay Governor Roel Degamo.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Se­nate President Juan Ponce Enrile sa harap ng ginagawang imbestigasyon ng Senado sa pagpatay sa gobernador noong March 4, 2023 kung saan itinuturong mastermind ang kongresista.

Sa kanyang lingguhang programa sa telebisyon, sinabi ni Enrile na kapag nasampahan na ng kaso si Teves ay maaaring mag-apply ng extradition ang gobyerno para mapauwi ang mambabatas kung nagtatago ito sa Amerika.

Batay sa obserbasyon ni Enrile, tila aniya hindi gumagalaw ang gobyerno para mapanagot si Teves sa kabila ng mga nakuhang impormasyon at ebidensiya ng mga awtoridad, bukod pa sa mga hawak na saksi ng gobyerno.

“Dapat diyan kasuhan na kung may ebidensiya at kung nagtatago sa Amerika, well, apply for extradition. Ang problema diyan, hindi gumagalaw ang gobyerno eh,” ani Enrile.

Dapat aniyang humarap si Teves sa korte at patunayang inosente ito sa mga bintang sa kanya sa halip na magtago sa ibang bansa.

“Meron nang ebidensiya eh. Ano pang kailangan mong ebidensiya, ‘yong testimony nong namatay? Kung hindi siya ang nagpapatay, let him prove his innocence. It’s up to him now to present his counter-evidence,” giit ni Enrile.

Kaugnay naman sa pahayag ni Teves na nangangamba siya sa kanyang buhay kapag umuwi sa Pilipinas, sinabi ni Enrile na dapat naisip ng mambabatas ang buhay ng namatay na gobernador.

“Eh paano ‘yong buhay nong namatay? Naisip niya ba ‘yon?” wika ni Enrile.

Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na wala na sa US si Teves kundi posibleng palipat-lipat na lang sa Cambodia at South Korea. (Aileen Taliping)