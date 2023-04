Sun Life Cycle PH pumadyak sa Ayala Vermosa Sports Hub

MAHIGIT 1,000 rider sa lahat ng kasarian, angkop na katawan at antas ng kasanayan ang mga pumalansangan Linggo (Abril 23) sa pagbabalik ng Sun Life Cycle PH na sa isa mga aktibidad sa Ayala Vermosa Sports Hub sa Imus, Cavite.

Dinaraos ng Sun Life upang mahimok ang mga Pinoy na mamuhay sa malusog, aktibong paraan at bigkisin din ang bawat pamilya, tinampok dito ang kids (2-3 years old) 100m ride, criterium (30 mins solo ride) at criterium with parents, at individual 30K, individual 40K at 60K corporate/team ride.

Pinakinang nina actors Piolo Pascual at Matteo Guidecelli, dalawa sa pinakaaktibo sa sports mula sa showbiz sa pagsabak sa mga IRONMAN race, at kapwa Sun Life brand ambassador Donny Pangilinan ang event sa pagsama sa mga beginner at bike enthusiasts na tumahak sa mapaghamong ruta ng Vermosa.

Isang one-stop fitness destination, kumpleto ang magarang Vermosa complex ng pasilidad sa pagsasanay na dinesenyuhan para sa international sports competitions. Nagtaguyod na ito ng 2019 SEA Games at 2022 IronKids.

Nilunsad ng Sun Life Philippines ang Cycle PH noong 2016, agad dinumog habang sinusustena ng kampanya na matulungan ang mga Pinoy na mamuhay nang masigla at maging sigurado ang pinansiyal habambuhay bago magpandemya na nagpatengga sa lahat ng sports noong Marso 2020.

“It goes hand-in-hand,” sey ni Sun Life Chief Client Experience and Marketing Offider Carla Gonzalez-Chong. “Because of this advocacy, Sun Life, a long-time partner of the organizing Sunrise Events, Inc., also went into offering health and insurance products that actually help Filipinos protect their health.”

“We started first with offering health and wellness classes through our community, the Go-Well community. We sponsored fitness clubs, the SunPiology and started doing signature events, like fun runs, fun races and we sponsored the IRONMAN and endurance runs,” hirit ni Gonzalez-Chong.

Ang Sun Life Cycle PH ang aktuwal na tumapos sa dalawang linggong bike festival na binuksanng kids bike camp sa BGC noong isang linggo na dinaluhan ni Pangilinan at pagdodonasyon ng Sun Life ng 25 bisikleta sa Good Neighbors Foundation International.

Tiniyak din ng host city ang tagumpay ng Cycle PH sa pakiusap ni City Imus Mayor Alex Advincula sa mga nasakupan na suportahan ang kaganapan.

“The city will continuously promote this event for the benefit it provides, especially in the physical aspect, including the youngsters,” pahayag ng alkalde. “When it comes to sports, people need to stay fit – health is wealth, so we really should focus on this.” (Abante Sports)