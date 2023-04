Serbisyo sa PNP parang rollercoaster — Azurin

Itinulad ni outgoing Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., sa rollercoaster ang walong buwan niyang pamumuno sa pulisya dahil sa mga nakaharap na problema at tagumpay ng kanyang liderato.

“Maybe rollercoaster, that’s the best way to describe it. Most of the time down, but we were able to recover,” ani Azurin sa mga reporter matapos itong parangalan sa testimonioal parade sa kanyang alma mater na Philippine Military Academy (PMA) sa Baguio City noong Sabado.

Kabilang sa mga kontrobersyal nitong ginawa ang pagbalasa sa 80 senior officer ng PNP kung saan itinapon niya sa Wstern Mindanao Area Police Command ang sinundan niyang si Acting PNP chief Lt. General Vicente Danao Jr. mula sa Office of the Deputy Chief for Operations.

Pinintasan din ang slogan niyang ‘Life is Beautiful’ dahil sa pag­lambot ng PNP laban sa mga kriminal na sa halip na patayin ay dapat aniyang bigyan ng ikalawang pagkakataon na magbagong-buhay.

Pinakamabigat na pagsubok ng kanyang liderato ang pagkakarekober ng 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bilyon noong Oktubre ng 2022 dahilan para magkalamat ang samahan nila ni Department of Inteiror and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr., matapos na akusahan ng huli na nagkaroon ng tangkang cover-up ang PNP sa isyu.

Magreretiro si Azurin sa ika-56 niyang kaara­wan ngayong Lunes matapos magsilbi sa PNP sa loob ng halos 38 taon. (Edwin Balasa)