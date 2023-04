Saudi gov’t nilikas mga OFW sa Sudan; ACT-CIS todo pasalamat

Pinasalamatan ng ACT-CIS partylist ang pamahalaan ng Saudi Arabia dahil sa pag-evacuate ng ilang Pilipino mula Sudan patungo ng Jeddah, Saudi Arabia noong Sabado.

Ayon kay ACT-CIS Cong. Edvic Yap, “several Filipinos in Sudan were accommodated by the Saudi Navy noong Sabado kabilang ang iba pang foreign nationals.”

Aniya, “pinuproblema nga ng ating Department of Foreign Affairs (DFA) dito at mga embahada natin sa Middle East kung papaano ilikas mga kababayan natin doon dahil walang tigil ang putukan at bombahan sa pagitan ng militar ay paramilitary force ng nasabing bansa.”

“Masuwerte at nakapasok ang navy ng Saudi sa Sudan at pinayagan ng mga nag-aaway na grupo na maglikas ng mga foreign nationals kabilang na ang ilang Pinoy,” dagdag pa ni Cong. Yap.

Subalit, ayon sa embahada ng Pilipinas, marami pa ring Pinoy ang nais lumikas ngunit hindi makahanap ng tiyempo dahil tuluy-tuloy daw ang giyera doon.

Handa rin ang DFA para bilihan ng mga plane tickets ang gustong umuwi ng bansa para makaiwas lamang sa giyera sa Sudan.

“Thank you King Salman for accommodating some of our citizens in the first evacuation of foreigners by Saudi Arabia since the war began in Sudan,” pahabol ni Yap.