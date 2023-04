Sana all? Bar passer pina-billboard ng manliligaw

Hinamon ka na ba ng linyang ‘sana pina-billboard mo!’ kinasahan ‘yan ng isang manliligaw ng babaeng kapapasa lamang sa Bar exam.

Makikita sa larawan ang graduation picture ni Atty. Janellie Cruz suot ang kanyang itim na toga katabi ang maikling congratulatory message ng kanyang admirer, ani, “Congratulations, Atty. Janellie Cruz I Am So Proud Of You!”

Bukod dito, may pahabol pa siyang tanong sa dulo na tila inaaya niya itong lumabas.

“Will you go out with me? – Your secret admirer.”

Inulan ito ng dagsang reactions at komento mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comment:

“Ito Ang unang kaso na haharapin mo Atty.,talo man oh panalo good luck po,” para kay Nelly Resuello.

“Nice move ka kung sino ka man. Nakakaimpress ka..Congrats to Atty. Janellie Cruz. Naway makatulong kayo sa mga di makaafford ng attorney,” pagbati ni Mr. Hichuraan Vlog.

“Ito yung literal na edi sana pinabillboard mo,” hirit ni Vanessa Salazar.

Ikaw, anong mafe-feel mo kung gawan ka rin ng ganito? (Moises Caleon)