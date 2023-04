Ryan Base pinaharurot si Runawayfromrosenot

BUMILIB ang mga karerista sa tulin ni Runawayfromrosenot sa rektahan nang angkinin ang panalo sa Condition Race Merged nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Lumabas na pangatlo sa aparato ang nasabing kabayo sa maagang nagbanatan sa unahang sina Princess Mavee at The Accountant.

Hindi nilubayan si Runawayfromrosenot ni jockey Ryan A. Base ang mga nasa unahan at nang makakita ng pagkakataon unti-unting nilapit ang winning horse sa dalawang nasabing mga karibal.

Pagsapit ng huling kurbada apat na kabayo na ang nagkakapanabayan sa unahan kasama si Charm Campaign.

Pero sa rektahan ay lumabas ang tikas ni Runawayfromrosenot at nanalo ng may kalahating kabayo ang agwat sa pumangalawang si Charm Campaign.

Nagrehistro ni Runawayfromrosenot ng tiyempong 1:24.8 minuto sa 1,400 meter race upang hamigin ang P10K added prize ng nagmamay-ari sa kanya. (Elech Dawa)