Ronald Bancod, Christopher Castellano bibira sa Penang

MAKIKILATIS ang tikas nina International Master Ronald Bancod at FIDE Master Christopher Castellano sa 3rd Mini Penang Chess Open 2023 na magsisimula ngayong araw at matatapos sa Abril 28 sa Methodist Boys School ACS Union sa Penang, Malaysia.

Bago nagtungo ng nasabing Muslim country ang nakababatang kapatid ni veteran sports editor at dating Philippine Sportswriters Association prsident Rey Bancod, at si Castellano nagbigay muna sila ng libreng chess clinic sa Infanta, Quezon noong Abr. 8 at sa Olongapo City noong Abr. 16 kasama si National Master Almario Marlon Bernardino Jr.

Umalis noong Sabado sina Bancod at Castellano na hangad din na makapagbigay ng karangalan para sa bansa.

Pagkatapos ng nasabing event, kakampanya rin ang dalawang Pinoy woodpusher sa mga torneo sa United Arab Emirates, Thailand at Singapore. (Elech Dawa)