NAGLADLAD agad ng galing ang bagong dagdag na si Paul ‘Atin To!’ Desiderio para sa Manila Chooks! na pinabagsak ang Bayangol Broncos Mongolia, 21-18, Sabado ng gabi upang pumalaot sa quarterfinals ng FIBA 3×3 Ulaanbaatar Super Quest sa Royal 3×3 Lounge ng Ub Palace, Mongolia.

Kuminang dating University of the Philippines star sa Pinoy cagers sa likod ng pitong puntos, gaya nang iniskor ni CJ Payawal.

May tig-apat na puntos ang No. 1 3×3 player ng ‘Pinas na si Mac Tallo at No.2 Brandon Ramirez sa tropang nasa ilalim ni head trainer Chico Lanete.

Nakahambalang sa Manila sa quarterfinals ang kinagigiliwang world No. 9 Sansar MMC Energy ng host country sa Linggo.

Tinapos ng Chooks! sa 1-1 win-loss marka ang group stage ng FIBA Level 8 tourney na may $15K papremyo para sa kampeon, $10K sa segunda at $5K sa tersera.

Aminado si Lanete na inaasahan niyang mahirap ang daan laban sa isang malakas na Mongolian quartet tampok ang gunner na si Anand Ariunbold. Pero gagawin aniya ng tropa ang lahat para manalo.

Ang 6-foot-5 na si Ariunbold ang tinanghal na FIBA 3×3 World Tour Most Spectacular Player sa nakaraang taon.

“We’re expecting a hard game today especially since maglalaro si Anand (Ariunbold). Sharpshooter talaga siya and the whole team plays better kapag nasa floor siya,” ani Lanete. “Kaya we need to focus on defending him better or possibly denying him the ball. Gagawin namin ang kinakailangang pagsasaayos at maging handa para sa laro.”

“In our two games, lumabas ang potential namin as a team. Pero kulang pa kasi we all know we can do better,” hirit naman ni Tallo. “Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay maging pare-pareho.ng kumayod pa”

Ang dalawang mangungunang koponan ang mga uusad World Tour Manila Masters sa susunod na buwan.

Mapapanood ng mga tagahanga ang mga laro nang live sa Facebook page ng Chooks-to-Go Pilipinas at sa YouTube channel ng FIBA 3×3. (Lito Oredo)